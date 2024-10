Friggitrice ad aria Moulinex da 8,3L e doppio cestello, una bomba (-28%)

Le cose che mangiamo sono una delle cose più importanti per stare in salute ma a volte il tempo è poco e si mangiano cose sbrigative e non propriamente sane. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la friggitrice ad aria Moulinex da 8,3 litri a soli 129,99 euro, invece che 179,99 euro.

Si tratta di un’offerta a tempo e quindi devi fare in fretta perché da un momento all’altro scadrà. Ora con lo sconto del 28% risparmi ben 50 euro sul totale. Inoltre questa promozione ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 26 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Friggitrice ad aria Moulinex per cucina sana e veloce

Con la friggitrice ad aria Moulinex puoi preparare tutti i piatti che vuoi in minor tempo e in modo più semplice, nonché più veloce. È dotata di un doppio cestello, uno da 5,2 litri e uno da 3,1 litri, dove potrai mettere quello che vuoi cucinare. Da una parte ci sta anche un pollo intero e dall’altra quasi 1 Kg di patatine fritte.

Gode di ben 7 programmi preimpostati che ti consentiranno di fare tante preparazione semplicemente premendo un tasto. L’aria all’interno del cestello cuoce rapidamente e in modo omogeneo garantendo il massimo risultato per piatti buonissimi in poco tempo. Inoltre consuma il, 70% di energia in meno rispetto a un forno tradizionale. E in app trovi molte ricette per tante preparazioni diverse.

Fai alla svelta prima che la promo svanisca. Corri su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Moulinex da 8,3 litri a soli 129,99 euro, invece che 179,99 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.