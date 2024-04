Friggitrice ad aria in super offerta: il prezzo crolla sotto i 50€ (-33%)

Oggi Amazon propone la friggitrice ad aria da 3,2L del brand Girmi in offerta ad un prezzo incredibilmente competitivo: con lo sconto del 33%, oggi è tua ad appena 49,90€.

Questa friggitrice da 1000W combina efficienza e praticità, permettendo di cuocere un’ampia varietà di cibi con circa l’80% di grassi in meno rispetto ai metodi tradizionali di cottura. La capacità del cestello di 3,2 litri è perfetta per preparare porzioni abbondanti di patatine, carne, verdure o persino dolci, rendendola adatta sia per singoli che per famiglie.

Grazie alla sua tecnologia ad aria calda, assicura piatti sempre croccanti e gustosi. La temperatura regolabile da 80° a 200°C e il timer di 60 minuti offrono un controllo completo durante la cottura, permettendoti di ottenere risultati impeccabili senza il rischio di bruciare il cibo.

Il design compatto e essenziale del Girmi FG93 non solo risparmia spazio nella tua cucina, ma aggiunge anche un tocco di stile grazie ai suoi colori vivaci in bianco e rosso. I piedini antiscivolo garantiscono stabilità durante l’uso, mentre il cestello antiaderente con maniglia pratica facilita enormemente la rimozione del cibo e la pulizia successiva.

La friggitrice è accompagnata da un ricettario che offre numerose idee per sfruttare al meglio il dispositivo, permettendoti di esplorare nuove ricette sane e veloci. Che tu voglia preparare snack per una serata film o un pasto completo per la cena, la Ecofrit Compact è pronta a soddisfare ogni tua esigenza culinaria grazie ad una versatilità impressionante. Rimane ancora poco tempo per acquistarla a meno di 50€: non farti scappare questa offerta!