Friggitrice ad aria doppio cestello da 10L e 12 programmi (-40%)

Offerta folle di Amazon per gli amanti della cucina sana e veloce. In questo momento puoi mettere nel tuo carrello questa friggitrice ad aria con doppio cestello a soli 113,40 euro, invece che 189 euro, applicando il coupon in pagina.

Sembra impossibile ma è tutto vero. Ora puoi goderti lo sconto del 40% e quindi risparmiare oltre 75 euro sul totale. Potrai fare qualsiasi preparazione in pochissimo tempo senza l’odore del fritto. Il risultato sarà identico ma con meno grassi e in modo più semplice. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Friggitrice ad aria con doppia preparazione simultanea

Tra le tante caratteristiche che rendono questa friggitrice ad aria un ottimo acquisto c’è sicuramente il doppio cestello, uno da 6 litri e l’altro da 4 litri, per un totale di 10 litri. Il doppio scomparto ti permette di cucinare contemporaneamente due cibi completamente diversi, risparmiando ancora più tempo.

Possiede ben 12 programmi di cottura preimpostata per facilitare e velocizzare molte preparazioni, consentendoti praticamente di non usare mai i fornelli.

Ha un design molto elegante e moderno, con un display LED pieno di funzioni ma molto comprensibile e intuitivo. Il secondo scomparto, quello pi grande, ha una finestrella che ti permette anche di controllare la cottura. E tutte le parti removibili le puoi tranquillamente lavare in lavastoviglie.

Approfitta anche tu di questa occasione unica prima che scada. Vai subito su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria con doppio cestello a soli 113,40 euro, invece che 189 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.