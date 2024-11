Friggitrice ad aria Cecotec con doppio cestello e capacità da 9L (79€)

Velocizza la tua cucina in modo incredibile e rendila anche più sana spendendo davvero pochissimo, molto meno di quello che dovresti. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Cecotec a soli 79,90 euro, anziché 129,90 euro.

È proprio così, non ci sono errori, con lo sconto del 38% risparmi la bellezza di 50 euro sul totale e ti porti a casa un elettrodomestico straordinario. Non dovrai nemmeno più usare i fornelli perché ha una capienza incredibile da ben 9 litri. E grazie al suo doppio cestello puoi cucinare nello stesso tempo due cibi diversi.

Friggitrice ad aria Cecotec: super versatile ed economica

Il rapporto qualità prezzo della friggitrice ad aria Cecotec in questo momento non ha rivali. Difficilmente potrai trovare di meglio. Ha una capienza massima di 9 litri che puoi volendo dividere in due cestelli da 4,5 litri in base alle tue necessità. Potrai quindi cuocere un pollo intero, più di 1 kg di patatine fritte oppure entrambi nello stesso momento.

Ha una potenza da 2200 W e quindi si scalda rapidamente e cuoce anche i cibi in un attimo. Possiede 8 programmi preimpostati per cuocere diverse pietanze semplicemente premendo un pulsante. Altrimenti potrai regolare la temperatura nel pratico display touch fino a un massimo di 200 °C. Ha un design elegante e, nonostante la sua grande capienza, anche compatto. È molto semplice da utilizzare e potrai staccare il cestello e il suo separatore per lavarlo sia sotto l’acqua che in lavastoviglie.

Stai ancora leggendo? Non c’è più tempo per farlo. Prima che sia tardi il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Cecotec a soli 79,90 euro, anziché 129,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritta al servizio fallo ora cliccando qui.