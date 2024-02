Friggitrice ad aria Ariete: 7L, display touch e 12 programmi (99€)

Grandissima promozione di Amazon che sta scontando questa friggitrice ad aria firmata Ariete che ora puoi avere a soli 99,99 euro, invece che 111,17 euro.

Anche se lo sconto del 10% potrebbe non sembrare così vantaggioso tieni presente che si tratta del prezzo più basso di sempre. Dunque non aspettare che scada l’offerta. Anche perché con questo elettrodomestico le tue preparazioni saranno molto più veloci e anche con meno grassi. Con una spesa piccola riuscirai a ottenere un risultato in cucina da non credere.

Friggitrice ad aria Ariete a un prezzo mai visto

Inutile girarci intorno, a una cifra così bassa è da prendere al volo senza pensarci un attimo. Grazie al suo ampio cestello da ben 7 litri potrai cucinare per tantissime persone senza nemmeno accendere i fornelli. Metti tutto dentro la friggitrice e premi un pulsante. Puoi scegliere uno dei 12 programmi preimpostati per velocizzare le preparazioni oppure impostare temperatura e timer manualmente.

L’aria circola a 360° garantendo una cottura perfettamente uniforme, che mantiene i cibi croccanti fuori e morbidi dentro. E così cucini anche con meno grassi perché dovrai mettere pochissimo olio. Inoltre la puoi posizionare dappertutto nella cucina perché ha un design elegante.

Una vera occasione d’oro da non perdere. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria firmata Ariete a soli 99,99 euro, invece che 111,17 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.