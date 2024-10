Friggitrice ad aria da 7,5L by Moulinex: più di 1Kg di patatine fritte senza odori

Hai bisogno di qualcosa che ti permetta di cucinare in modo ancora più veloce perché hai sempre tante persone a casa? Allora non perdere questa straordinaria occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria da 7,5 litri by Moulinex a soli 129,99 euro, invece che 189,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 32% che abbatte il prezzo e lo porta al minimo storico. Potrai risparmiare 60 euro sul totale e agevoli notevolmente il tuo modo di cucinare. Tra l’altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 26 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Friggitrice ad aria con cestello capiente e tanti programmi

Sono molte le caratteristiche che rendono la friggitrice ad aria Moulinex una delle migliori che puoi acquistare oggi, oltre al prezzo vantaggioso. Tra queste sicuramente c’è il suo cestello enorme da ben 7,5 litri che ti permetterà di cucinare per 8 persone. Potrai mettere all’interno qualcosa come 1,2 kg di patatine fritte, 2 kg di pollo o una pizza intera da circa 24 cm.

Puoi impostare la temperatura manualmente scegliendo da 80 °C fino a 200 °C e un timer fino a 60 minuti per avere esattamente quello che desideri. Oltre a questo avrai la possibilità di scegliere tra 8 programmi preimpostati per tante ricette comuni. Riesce a consumare fino al 65% di energia in meno e cuoce il 37% più velocemente. Inoltre potrai mettere le parti staccabili direttamente lavastoviglie per pulirle al meglio.

Non continuare a leggere perché il tempo scorre e con un prezzo così basso la vorranno tutti. Dunque fiondati su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria da 7,5 litri by Moulinex a soli 129,99 euro, invece che 189,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.