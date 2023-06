Foto a mare con lo smartphone? Certo che si con questa GENIALATA da 3,60€

I nostri smartphone hanno ormai fotocamere pazzesche, ma – per ovvie ragioni – sono impossibili da sfruttare in acqua. Sebbene siano impermeabili, immergerli è comunque un rischio: potrebbero rovinarsi irrimediabilmente e non essere coperti dalla garanzia. Per fortuna, esistono gadget spettacolari come questo che proteggono il tuo device in modo incredibilmente efficiente, pur senza obbligarti a rinunciare al piacere di cattare foto sott’acqua.

Si tratta di speciali custodie, stagne ovviamente, ma trasparenti: proprio questa combinazione ti permetterà di mantenere al sicuro al device mentre realizzi foto e video. In gran sconto, la confezione da 2 pezzi puoi portarla a casa a 7€ circa appena: più o meno 3,60€ per ogni unità. Per approfittarne, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “NF2KUYSY”. Risparmi il 63% e le spedizioni sono anche rapide e gratuite garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

Semplicissime da utilizzare, sono praticamente universali. Infatti, supportano dispositivi con schermi fino a ben 7″: praticamente alcun modello ha uno schermo di questo tipo. Inserisci il device all’interno dell’alloggiamento, trasparente da entrambi i lati, lo chiudi in modo ermetico tramite apposito meccanismo ed hai finito. A quel punto, potrai inserirlo in acqua senza alcun problema: c’è anche una pratica cordicella per tenerlo al collo.

Non perdere l’occasione di provare questo straordinario gadget e goditi l’estate scattando foto sott’acqua con il tuo smartphone. Metti nel carrello la confezione da 2 pezzi e – prima di completare l’ordine – applica il codice “NF2KUYSY”. Ogni custodia la porti a casa a 3,60€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

