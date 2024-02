Fossil Gen 6 in offerta: con il 20% di sconto è da acquistare subito

Il Fossil Smartwatch Gen 6 Connected offre una gamma di funzionalità avanzate, oltre che un design elegante e senza tempo. Il cuore pulsante di questo efficiente smartwatch è WearOS, il sistema operativo di Google compatibile con la totalità dei telefoni Android, ma anche con gli iPhone. Oggi è in offerta su Amazon, dove può essere tuo ad appena 237,80€, grazie ad un generoso sconto del 20%.

Dotato di un display sempre attivo, questo smartwatch offre un’ampia gamma di quadranti personalizzabili e funzioni come assistente virtuale, monitoraggio fitness, pagamenti, musica e molto altro. Con una struttura resistente all’acqua fino a 3 ATM, è ideale per l’uso quotidiano e durante le attività sportive.

Il monitoraggio automatico dell’attività include passi, sonno, battito cardiaco, livello cardio e SpO2 (saturazione di ossigeno nel sangue). Grazie al GPS integrato, è possibile monitorare distanza e percorso durante l’attività fisica.

Questo smartwatch ti permette di essere sempre connesso grazie alle notifiche di chiamate, messaggi di testo e app, e offre la possibilità di rispondere ed effettuare chiamate direttamente dall’orologio quando il telefono non è disponibile.

La batteria offre fino a 24 ore di autonomia con un utilizzo normale e può durare diversi giorni in modalità estesa. La ricarica è rapida, con circa mezz’ora per raggiungere l’80% di carica, grazie al dock magnetico con cavo dati USB. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un fortissimo risparmio!

