Forza Horizon 5 su PC: svelati i requisiti hardware

Oggi sono stati svelati i requisiti di sistema per la versione PC di Forza Horizon 5, il nuovo gioco di corse di Xbox. Oltre ai requisiti minimi e raccomandati, Playground Games ha inserito anche una terza lista, che include i componenti ideali per sfruttare al massimo le potenzialità del nuovo Forza.

Requisiti minimi:

CPU: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4460

Scheda Video: AMD Radeon RX 470 / Nvidia GTX 970

VRAM: 4GB

RAM: 8GB

Spazio libero sul disco: 110GB

Requisiti raccomandati:

CPU: AMD Ryzen 5 1500X / Intel Core i5-8400

Scheda Video: AMD Radeon RX 590 / Nvidia GTX 1070

VRAM: 8GB

RAM: 16GB

Spazio libero sul disco: 110GB

Requisiti ideali:

CPU: AMD Ryzen 7 3800X / Intel Core i7-10700K

Scheda Video: AMD Radeon RX 6800XT / Nvidia RTX 3080

VRAM: 10/16GB

RAM: 16GB

Spazio libero sul disco: 110GB

I requisiti minimi richiesti da Forza Horizon 5 sono tutt'altro che proibitivi, ovviamente aumentando la qualità grafica è necessario scegliere componenti più prestanti e costose.

Ricordiamo che il nuovo gioco di corse di Playground Games supporta il Ray Tracing, l'innovativa tecnologia di Nvidia che produce effetti di luce e riflessi ai limiti del fotorealismo. Il trailer di presentazione mette in mostra tutto il potenziale dell'ottimo titolo sportivo, in uscita il prossimo 9 novembre 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.