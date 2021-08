Durate la conferenza Xbox all'E3 2021, Microsoft ha presentato al pubblico il nuovo Forza Horizon 5, in uscita il prossimo 9 novembre per PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Nelle scorse ore lo youtuber Don Joewong Song ha pubblicato 11 minuti di gameplay in 4K, che mostrano una qualità grafica clamorosa e ai limiti del fotorealismo.

Il filmato mostra in azione il nuovo capitolo del gioco automobilistico targato Playground Games, catturato da PC in risoluzione 4K con dettagli grafici al massimo. L'ambientazione messicana nella quale è ambientato il nuovo Forza Horizon offre scorci mozzafiato, la qualità grafica del quinto capitolo consente di sfruttare appieno la potenza di calcolo di PC e console di ultima generazione.

A contribuire alla grafica spacca mascella non può mancare il Ray Tracing, la tecnologia sviluppata da Nvidia che conferisce estremo realismo ai riflessi e agli effetti di luce. Durante il gioco questa applicazione si traduce in cinematiche incredibili, grazie anche alla qualità delle texture e dei materiali utilizzati per i modelli delle auto.

Oltre a mostrare la mappa di gioco e il gameplay, il video si sofferama anche sulla personalizzazione dell'auto, in particolare viene modificata una stupenda Toyota Supra del 2020.

Ricordiamo che Forza Horizon 5 è un'esclusiva Microsoft e girerà soltanto su PC e Xbox, fin dal day one sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

Videogames