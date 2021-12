Fortnite, la skin di Boba Fett è disponibile per Natale!

In occasione del Disney+ Day, il colosso statunitense ha annunciato l'inizio dell'evento crossover tra Fortnite e la serie TV The Book of Boba Fett.

“Un tempo considerato uno dei cacciatori di taglie più temibili e abili della galassia, Boba Fett sembrava essere perito nel pozzo del Sarlacc su Tatooine. Fett è sopravvissuto alla bestia e ha reclamato la sua caratteristica armatura mandaloriana.“

È la descrizione fornita da Epic Games sul sito ufficiale del gioco multiplayer free-to-play.

Fortnite X Boba Fett: cosa contiene il pacchetto?

A partire da oggi, il Negozio oggetti ci permetterà di acquistare i seguenti articoli:

Skin di Boba Fett con dorso decorativo Jetpack Z-6 “Un uomo semplice che cerca la sua strada attraverso la galassia, come suo padre prima di lui.“

con dorso decorativo Jetpack Z-6 “Un uomo semplice che cerca la sua strada attraverso la galassia, come suo padre prima di lui.“ Piccone Bastone Graffi : “Utilizzato dai predoni tusken su Tatooine, un pianeta su cui Boba ha trascorso molto tempo.“

: “Utilizzato dai predoni tusken su Tatooine, un pianeta su cui Boba ha trascorso molto tempo.“ Deltaplano Astronave di Boba Fett : “La caratteristica nave di classe Firespray di Boba Fett, ereditata da suo padre Jango Fett.”

: “La caratteristica nave di classe Firespray di Boba Fett, ereditata da suo padre Jango Fett.” Emote computer di puntamento online: “Scansiona l'orizzonte e cerca il bersaglio.“

Tutti questi oggetti sono disponibili per l'acquisto singolo o inseriti in un apposito pacchetto che contiene l'intero set di Boba Fett.

The Book of Boba Fett è la nuova serie TV che sarà disponibile in Italia su Disney+ a partire dal 29 dicembre. Spin-off di The Mandalorian, e in generale della saga di Star Wars, è incentrata sul noto cacciatore di taglie, ancora vivo dopo gli eventi di Episodio VI.

Fortnite è il popolare sparatutto multiplayer free-to-play disponibile per tutte le principali piattaforme di gioco: PC, mobile e console.