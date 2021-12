Fortnite X Boba Fett: il crossover con la serie TV arriva a Natale!

I crossover con altre opere multimediali sono una delle caratteristiche più apprezzate dai giocatori di Fortnite. E adesso arriva l'operazione che coinvolge The Book of Boba Fett, l'imminente Serie TV di Disney+.

Il debutto del cacciatore di taglie più famoso della saga di Star Wars è previsto per la notte di Natale, il 25 dicembre, quando in Italia saranno le ore 01. Insomma, dopo che avrete scartato i regali, potete cimentarvi con questo attesissimo crossover, che arriva con qualche giorno di anticipo rispetto lo show televisivo.

Fortnite X Boba Fett, cosa includerà il crossover?

Epic Games non è stata molto specifica in merito ai contenuti. Possiamo scommettere che ci saranno nuove skin nello store, come del resto è stato confermato da alcuni dataminer che hanno trovato riferimenti di set esplicitamente etichettati come “The Book of Boba Fett“.

Non è da escludere tuttavia, vista l'importanza del personaggio e della serie TV, che possa esserci anche qualcosa di più. Magari qualche evento tratto direttamente dallo show, giusto per alimentare un'attesa che è comunque già particolarmente elevata.

The Book of Boba Fett è la nuova serie TV di Disney+ che sarà disponibile in Italia a partire dal 29 dicembre in streaming sulla piattaforma. Spin-off di The Mandalorian, si concentra sul personaggio che dà il nome allo show, il cacciatore di taglie che avevamo imparato a conoscere nella trilogia originale di Guerre Stallari, quando era in cerca di Han Solo.

Fortnite è il popolare sparatutto free-to-play disponibile su tutte le principali piattaforme da gioco, PC e console comprese.