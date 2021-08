Alcuni giorni fa Epic Games ha annunciato il debutto in Fortnite della nuova modalità “Impostori”, chiaramente ispirata ad Among Us. È innegabile che Epic abbia “preso spunto” dall'ottimo party game di Innersloth, a farlo notare via Twitter è Gary Porter, uno degli sviluppatori di Among Us.

La nuova modalità Impostori di Fortnite consiste in un party fino a 10 giocatori, 2 dei quali vengono casualmente scelti come impostori. Mentre gli alleati lavorano per completare diverse mansioni, i traditori si occupano di sabotare l'operato dei partecipanti, al fine di attirarli in trappola e ucciderli tutti.

Sebbene le meccaniche di gioco risultino inevitabilmente sovrapponibili con quanto proposto da Among Us, non è soltanto questo ad infastidire lo sviluppatore, ma quanto più la somiglianza tra le 2 mappe di gioco. Porter ha affiancato l'immagine delle due mappe, sostenendo che Epic Games abbia preso la mappa di Among Us e si sia limitata ad invertire la posizione di alcune stanze. Ad avvalorare questa ipotesi è intervenuto un utente, che ha realizzato un semplice schema che chiarisce la palese somiglianza tra le due ambientazioni di gioco.

Il modus operandi di Epic Games è ben noto a giocatori e sviluppatori, da sempre Fortnite prende spunto da altri giochi di successo, a volte copiandone spudoratamente meccaniche, mappe o – come in questo caso – intere modalità di gioco.

Videogames