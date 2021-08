Come anticipato diversi giorni fa, dopo Rick Sanchez arriva anche Morty all'interno di Fortnite. La skin si chiama “Mecha Morty”, il protagonista della serie d'animazione si trova a bordo di un agile robot da combattimento.

L'irriverente serie TV americana collabora con Fortnite già da diverso tempo, qualche mese fa Rick ha fatto il suo debutto ufficiale nel gioco di Epic Games ed era scontato che anche Morty – prima o poi – sarebbe comparso in Fortnite. Il costume ufficiale “Mecha Morty” è disponibile all'acquisto tramite lo store del gioco, è inserito in un bundle che include anche il piccone “Serpente Spaziale”, la skin per armi “Guardami!” e lo zaino scolastico di Morty.

Per annunciare l'arrivo di Mecha Morty durante la stagione 7 di Fortnite Capitolo 2, Epic Games ha pubblicato un video trailer che mostra Morty pronto a combattere per la vittaria reale, accompagnato dall'iconica colonna sonora della stravagante serie TV.

Videogames