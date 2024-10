Forbici per elettricisti con funzione spelacavi in offerta a 11,99€ su Amazon

Offerta molto interessante per il fai-da-te su Amazon che ti permette di acquistare queste forbici per elettricisti, con funzione spelacavi, a soli 11,99 euro. Il prezzo include anche la spedizione Prime con consegna praticamente immediata.

Forbici per elettricisti in sconto: cosa devi sapere

Queste forbici sono costruite con una struttura integrale in acciaio INOX: sia la lama che i manici interni garantiscono una lunga durata e una resistenza eccezionale, rendendola perfetta per il lavoro quotidiano. Sono compatibili con diversi tipi di fili, inclusi AWG 10, 12, 14, 16 e 18.

La funzione 2-in-1 è perfetta vista l’aggiunta di denti sul retro della lama che possono essere utilizzati come lima e raschietto, dandoti ulteriore flessibilità durante il lavoro. I microdenti sulla lama limitano il rischio di scivolamento durante il taglio.

Inoltre, è inclusa anche un tagliacavi su entrambe le lame e uno spellafili integrato con funzione di crimpatura presentandosi quindi come uno strumento versatile e completo.

A completare il quadro, l’impugnatura ergonomica in ABS e TPE pensata per essere flessibile e antiscivolo, dandoti quel comfort ottimale durante l’uso e per ridurre l’affaticamento delle mani. Tutto questo a soli 11,99 euro: non fartele scappare.