FOLLIA Amazon di Ferragosto: MiniPC con Intel Core i9 e 16GB di RAM a 330€

Amazon non si ferma neanche a Ferragosto, con un’offerta incredibile su un MiniPC potente e versatile. Il modello ACEMAGIC con processore Intel Core i9, 16GB di RAM e un SSD da 512GB, è attualmente in sconto a un prezzo imperdibile di soli 330,50€. Partendo da un prezzo base di 499€, puoi accedere a uno sconto preapplicato del 5% e ottenere un ulteriore 13% di sconto applicando il coupon “89KLQZ56” durante il check out.

La promozione è valida solo fino al 18 agosto, quindi non c’è tempo da perdere.

MiniPC ACEMAGIC: potenza e versatilità

Il MiniPC ACEMAGIC è un dispositivo compatto ma dalle prestazioni elevate, progettato per chi necessita di un computer potente ma allo stesso tempo pratico e poco ingombrante. Vediamo nel dettaglio le sue specifiche tecniche:

Processore : Intel Core i9 di ultima generazione, capace di gestire senza problemi applicazioni pesanti e multitasking.

: Intel Core i9 di ultima generazione, capace di gestire senza problemi applicazioni pesanti e multitasking. RAM : 16GB, una quantità ideale per eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti.

: 16GB, una quantità ideale per eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. Storage : SSD da 512GB, che garantisce velocità elevate di avvio del sistema operativo e dei programmi, oltre a uno spazio di archiviazione generoso.

: SSD da 512GB, che garantisce velocità elevate di avvio del sistema operativo e dei programmi, oltre a uno spazio di archiviazione generoso. Connettività : Dotato di porte USB, HDMI, Ethernet, e Wi-Fi per garantire la massima versatilità nelle connessioni con altri dispositivi e reti.

: Dotato di porte USB, HDMI, Ethernet, e Wi-Fi per garantire la massima versatilità nelle connessioni con altri dispositivi e reti. Sistema Operativo: Windows 11 Pro, preinstallato e pronto all’uso.

Il MiniPC ACEMAGIC è perfetto per chi cerca un computer da utilizzare sia per lavoro che per intrattenimento. Grazie al processore Intel Core i9, è ideale per professionisti che lavorano con software di grafica, editing video, o programmi di simulazione che richiedono elevate risorse di calcolo. Anche per gli appassionati di gaming, questo MiniPC può rappresentare una soluzione pratica per giocare a titoli meno esigenti in termini di risorse grafiche.

Inoltre, la sua compattezza lo rende perfetto per chi ha poco spazio sulla scrivania o per chi desidera un computer da collegare facilmente a un monitor o a una TV, trasformandolo in un vero e proprio centro multimediale.

Insomma, se sei alla ricerca di un MiniPC che possa offrire prestazioni elevate in un formato compatto e a un prezzo ridotto, l’offerta di Amazon sul MiniPC ACEMAGIC è un’opportunità da cogliere al volo. Applicando il codice esclusivo “89KLQZ56” al momento del check out, il prezzo del PC passa a soli 330,50€, un prezzo mai visto per un dispositivo di questa potenza e duttilità.