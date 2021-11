Fnatic React: le cuffie per i giocatori sviluppate dai professionisti

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è uno dei migliori headset gaming per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando delle Fnatic React, cuffie gaming con una base Hi-Fi che offrono un’elevata qualità del suono, oggi con un doppio sconto grazie all’Early Black Friday di Amazon.

Cuffie gaming Fnatic React: caratteristiche tecniche

Il design è in puro stile Fnatic, completamente nero con rifiniture arancioni che richiamano i colori del team eSport. La struttura delle cuffie è realizzata completamente in metallo, con un archetto in acciaio che garantisce la massima durabilità. I padiglioni e la fascia sono imbottiti con memory foam sovradimensionato che fornisce comodità ed isolamento dai rumori esterni. Non manca, naturalmente, un microfono in questo caso broadcasting, con pop filter che garantisce una voce chiara e cristallina in ogni situazione. Questo è pieghevole per adattarlo meglio ad ogni giocatore, oltre che staccabile per utilizzare le cuffie, magari, per l’ascolto musicale. Da questo punto di vista, essendo basate su cuffie Hi-Fi, garantiscono una versatilità impareggiabile per qualsiasi utilizzo.

È proprio la qualità del suono a fare delle Fnatic React una delle migliori cuffie sul mercato. Queste montano, infatti, due driver da 53mm sviluppati in collaborazione con gli atleti di eSport. In questo caso sono stati calibrati i bassi per essere precisi, ma non troppo potenti. Potenziata, invece, la gamma medio-alta per individuare in anticipo la provenienza dell’avversario. Molto comodo il telecomando per il controllo del volume, così da gestirlo al volo senza interrompere l’azione. Questo consente, inoltre, di attivare il muto al microfono tramite un pratico switch. Nel complesso, parliamo di cuffie che puntano tutto sulle prestazioni audio.

Grazie ad un coupon del 20% che si somma allo sconto preapplicato del 24%, le Fnatic React possono essere acquistate su Amazon a soli 51,99 euro per un risparmio di ben 33 euro sul prezzo di listino.