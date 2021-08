Delle fantastiche cuffie da gaming sono in promozione su Amazon. A soli €59,99 puoi acquistare le Fnatic REACT riuscendo a risparmiare il 29% sul prezzo di listino. Complete di tutto rendono le tue partite degne di un Pro Player. In più le ricevi a casa velocemente e gratuitamente ovunque tu sia.

Fnatic REACT: le cuffie gaming che stavi cercando

Acquistare un buon paio di cuffie da gioco non è sempre semplice ma se ti affidi alle Fnatic REACT non potrai rimanere deluso. Il marchio, infatti, è molto conosciuto all'interno del mondo dei videogiochi perché ti offre il massimo della qualità a cifre contenute e dunque accessibili a tutte le tasche. Questo modello In particolare ha un design curato nei minimi particolari e ti mette a disposizione delle funzioni molto innovative.

I padiglioni auricolari sono completamente imbottiti così da garantirti il massimo del comfort quando giochi. Praticamente grazie alla loro leggerezza potrei indossarle per numerose ore senza mai avvertire fastidio. Non manca all'appello un portentoso microfono che puoi rimuovere quando non utilizzi. Con l'interruttore One touch e il controllo del volume regoli le comunicazioni in modo velocissimo per essere sempre sul pezzo.

Non ci dimentichiamo del fatto che queste cuffie le puoi adattare praticamente a qualunque piattaforma perché sono compatibili con computer, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e persino smartphone. Questo loro essere multipiattaforma è reso possibile dall'interfaccia 3,5 mm, in altre parole dalla presenza di un jack audio.

Se sei interessato, non lasciarti scappare le Fnatic REACT su Amazon a soli €59,99. Se possiedi un abbonamento a prime, le ricevi in sole 24 ore a casa tua. In caso contrario, non ti preoccupare perché le spedizioni sono comunque gratuita in tutta Italia.

