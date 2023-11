Flip PDF Plus Pro è il programma che consente di creare PDF interattivi

Per trasformare un PDF e renderlo interattivo, arricchendolo di file multimediali e altri contenuti, è possibile puntare su Flip PDF Plus Pro di FlipBuilder. Si tratta, infatti, di un software ricco di funzionalità che consente di convertire PDF in flipbook digitali interattivi.

Grazie a questo software è possibile creare brochure e cataloghi, sfruttando vari gli strumenti messi a disposizione dal software di FlipBuilder. Il tool in questione costa 399 dollari ed è disponibile per Windows e macOS. Per iniziare a usare il programma basta collegarsi al sito ufficiale di FlipBuilder.

Per piccole e medie aziende oltre che per liberi professionisti, in particolare nel settore della grafica ma non solo, ricorrere a Flip PDF Plus Pro può fare la differenza, garantendo l’accesso a uno strumento davvero ricco di funzionalità e in grado di trasformarsi in un vantaggio sensibile rispetto ai competitor.

Tutti i dettagli sul software sono disponibili di seguito.

Flip PDF Plus Pro: il programma che trasforma i PDF

Gli utenti interessati a sfruttare Flip PDF Plus Pro possono, quindi, fare riferimento direttamente al sito ufficiale di FlipBuilder in modo da iniziare a trasformare i propri PDF, rendendoli dei flipbook interattivi e creando brochure e cataloghi digitali davvero unici.

Il funzionamento è semplicissimo: si importa il file PDF e, tramite un’interfaccia intuitiva, si inizia con la personalizzazione. L’utente può arricchire il flipbook con video, audio, immagini e collegamenti al proprio sito web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.