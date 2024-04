Fitbit Versa 4, che prezzo! Su Amazon il prezzo cala del 27%

Il Fitbit Versa 4 è ora disponibile a soli 169,00€, grazie a uno sconto del 27% rispetto al prezzo consigliato di 229,95€. Il Versa 4 è semplicemente uno dei migliori smartwatch in commercio e oggi può essere tuo ad un prezzo incredibilmente competitivo.

Avrai sempre al polso un assistente personale che ti aiuterà a tenere traccia dei tuoi progressi nel fitness e monitorare la tua salute.

Il Versa 4 offre più di 6 giorni di autonomia con una singola carica, e con la sua resistenza all’acqua fino a 50 metri, è adatto per il nuoto e le attività acquatiche. Progettato per il fitness, il Versa 4 include un GPS integrato che registra la mappa dell’intensità dell’allenamento, e offre il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7.

Con oltre 40 modalità di allenamento e la funzionalità di riconoscimento automatico degli esercizi, questo smartwatch è in grado di adattarsi a qualsiasi routine di esercizio, fornendo dati precisi e utili per migliorare le prestazioni fisiche.

Fitbit Versa 4 dispone di strumenti avanzati per monitorare e migliorare la qualità del sonno, incluse le analisi delle fasi del sonno e un punteggio del sonno personalizzato. Offre anche funzionalità per la gestione dello stress quotidiano, sessioni di respirazione guidate e il monitoraggio della salute mestruale per le donne.

Il design sottile e leggero del Versa 4 lo rende comodo da indossare tutto il giorno e durante la notte. Nella confezione sono inclusi cinturini in due misure, assicurando una vestibilità perfetta per ogni utente.

Il Fitbit Versa 4 è l’ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e ricco di funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Approfitta di questa offerta e acquistalo subito in forte sconto!