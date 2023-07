Fitbit Sense: CROLLO del prezzo su Amazon (-61%)

L’eccezionale Fitbit Sense è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto FOLLE del 61%. Questo smartwatch avanzato offre una serie di funzionalità straordinarie che lo distinguono dagli altri dispositivi presenti sul mercato. Approfitta subito di questa incredibile occasione e acquistalo al prezzo stracciato di soli 129,99 euro.

Fitbit Sense: un’affare che non puoi assolutamente perdere

Una delle caratteristiche più impressionanti del Fitbit Sense è la sua incredibile durata della batteria. Con oltre 6 giorni di autonomia, puoi indossare il tuo smartwatch senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, il dispositivo si ricarica velocemente, consentendoti di tornare a utilizzarlo al più presto.

Fitbit Sense è compatibile con iOS 15 e Android OS 9.0, il che significa che può essere utilizzato con la maggior parte degli smartphone sul mercato. Questa compatibilità permette a un’ampia gamma di utenti di godere dei benefici di questo straordinario dispositivo.

Un’altra funzionalità innovativa del Fitbit Sense è il sensore EDA e la gestione dello stress. L’app EDA Scan rileva l’attività elettrodermica dal polso, fornendo informazioni preziose sulla risposta del tuo corpo allo stress. Questo ti aiuta a tracciare e gestire meglio lo stress, promuovendo il tuo benessere generale.

Il Fitbit Sense ti tiene anche informato sul tuo battito cardiaco. Grazie alle notifiche di battito cardiaco elevato o basso, sarai sempre consapevole del tuo stato di salute. Il battito cardiaco a riposo è un indicatore chiave del tuo benessere, e questo dispositivo ti avvisa quando raggiunge livelli insolitamente alti o bassi.

Un’altra caratteristica unica di Fitbit Sense è il sensore di temperatura cutanea al polso. Questo prodotto registra la tua temperatura corporea ogni notte e ti mostra come varia rispetto al tuo valore medio. In questo modo, puoi tracciare le tendenze nel tempo e avere una panoramica completa del tuo stato di salute.

Non solo le funzionalità del Fitbit Sense sono straordinarie, ma anche il suo design è all’avanguardia. Con una cornice in acciaio inossidabile lucidato, un display AMOLED personalizzato e un rivestimento marcato a laser in Corning Gorilla Glass 3, questo smartwatch è un autentico capolavoro di design. Inoltre, l’insieme di innovativi biosensori integrati garantisce una misurazione accurata delle tue attività e del tuo stato di salute.

In conclusione, il Fitbit Sense è un dispositivo eccezionale con una vasta gamma di funzionalità avanzate. La sua durata della batteria, la compatibilità con i sistemi operativi più recenti, i sensori di rilevamento dello stress e del battito cardiaco, il sensore di temperatura cutanea e il design all’avanguardia lo rendono un prodotto imbattibile. Approfitta immediatamente dell’offerta di MEGA sconto del 61% su Amazon e acquistalo al prezzo stracciato di soli 129,99 euro. Non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

