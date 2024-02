Fire TV stick LITE: tutto ciò che serve per uno streaming ILLIMITATO

Se vuoi rendere il tuo prodotto più performante o stravolgerlo del tutto aggiungendo le applicazioni per lo streaming più richieste, allora con Fire TV Stick Lite tutto diventa possibile. Questa è un piccolo dispositivo che fa rinascere qualunque televisore, lo si collega alla corrente, alla porta HDMI e al WiFi ed il gioco è fatto.

Puoi usarla con qualunque modello (di TV) tu abbia a casa, l’importante è rispettare i 3 requisiti appena elencati, dopotutto sono anche gli unici. Non sprecare questa occasione e portala a casa con appena 30,99€ grazie allo sconto in corso su Amazon, aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Fire Tv Stick LITE, un dispositivo che salva la vita

Ti permette di trasformare un vecchio televisore senza internet o senza aggiornamenti in un vero e proprio successo. Puoi usare questo dispositivo Amazon anche su prodotti più recenti che non hanno tutte le applicazioni che ami, ad esempio. Gli utilizzi sono vari, fatto sta che ti permette di avere un portale di possibilità a portata di mano.

Una volta che colleghi la tua Fire TV Stick Lite alla porta HDMI vedrai apparire le varie fasi per la configurazione. Sono rapide e veloci da eseguire. Completato questo passaggio essenziale, eccoti presentata la tua home in cui ci sono già tante applicazioni a tua disposizione: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e così via.

Dopodiché c’è lo store che ti permette di scaricare RaiPlay, DAZN, NOW TV, Mediaset Infinity, Viki o qualunque altro servizio tu voglia… Non ci sono limitazioni perché il sistema è praticamente Android quindi tutto è compatibile.

A disposizione hai il comodissimo telecomando con accesso veloce e anche con microfono. Un click e chiami all’appello Amazon Alexa.

Divertiti a più non posso con streaming, giochi e altre funzioni. Per usare i vari servizi devi avere degli abbonamenti attivi, naturalmente.

Collegati al volo su Amazon per approfittare dello sconto e acquistare Fire Tv Stick LITE a soli 30,99€.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

