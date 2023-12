Fire TV Stick LITE: con 22€ trasformi il televisore in una BOMBA tech

Ne hai sentito parlare non so quante volte nella tua vita ma non hai mai capito cos’è oppure stavi aspettando semplicemente un’occasione. Beh, questa vigilia di Natale approfittane e fai tua la Fire TV Stick lite che ti permette di avere qualunque app sul tuo televisore.

Vista la promozione su Amazon, non aspettare un secondo in più. Collegati subito in pagina e approfitta dello sconto del 34% che te la fa portare a casa a soli 22,99€. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Fire TV Stick Lite: il dispositivo che rivoluziona l’esperienza a casa

Se hai un televisore un po’ vecchiotto che non ha proprio le applicazioni per lo streaming o, ad esempio, le ha ma non riceve più aggiornamenti, Fire TV Stick LITE è quello che ti occorre. Comoda, pratica e con tutto al posto giusto.

Questo prodottino di Amazon si collega con porta HDMI al tuo televisore, si connette alla rete WiFi e funziona subito. Naturalmente arriva con il telecomando in confezione per gestirlo con un solo tocco.

Effettivamente ti trovi davanti una home page con mille applicazioni diverse e anche lo store per caricare tutte quelle che vuoi. Sono presenti Netflix, Prime Video, Disney+, RAI, Infinity, DAZN ma anche Crunchyroll e insomma… dirtele tutte sarebbe impossibile ma davvero ne hai per qualunque gusto.

In questo modo hai un hub tuo personale che ti fa sfruttare gli abbonamenti che possiedi senza limiti e godendo di un mezzo che puoi usare su più televisori… Dopotutto ti basta staccarlo e collegarlo da un’altra parte in base alle esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.