Fire TV Stick 4K e 4K Max in MEGA SCONTO per i Prime Day e puoi anche giocare ai giochi Xbox

Fire TV Stick 4K e 4K Max sono finalmente in sconto su Amazon per i Prime Day 2024 con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Una grande occasione da non perdere sui dispositivi per lo streaming più potenti della linea che, oltre a garantirti la visione in 4K e la migliore connettività possibile grazie al supporto WiFi 6 e WiFi6E possono adesso essere sfruttate anche per giocare ai giochi Xbox Game Pass senza avere una Xbox. Prima di spiegarti come, vediamo subito l’offerta riservata agli utenti Prime (qui la prova gratuita):

Detto questo, la grande novità delle Fire TV Stick 4K è la possibilità di scaricare l’app Xbox con cui giocare in cloud a centinaia di titoli inclusi nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Quello che ti serve, appunto, è l’abbonamento, un controller bluetooth compatibile (va bene anche quello per PlayStation 5) e…basta. A quel punto ti basterà aprire l’applicazione per iniziare a divertirti con i giochi presenti.

Qualche esempio? Hellblade 2, Starfield, Forza Horizon 5, Forza Motorsport, Fallout 4 e molti altri ancora. Tutti a tua disposizione senza il bisogno di avere una console Xbox.

Per il resto, ci sono tutte le funzioni che rendono straordinarie le Fire TV Stick, dei piccoli dispositivi capaci di rendere smart qualsiasi tipo di schermo. Puoi scaricare app come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN e molte alteo ancora, godendotele alla massima qualità mentre sfrutti le peculiarità del comando vocale di Alexa, a cui puoi chiedere le informazioni che vuoi oppure controllare eventuali dispositivi compatibili per la domotica.

Non fartele sfuggire perché per i Prime Day andranno a ruba: Fire TV Stick 4K a 36,99 euro e Fire TV Stick 4K Max a 46,99 euro.