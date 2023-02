Fiorentina-Empoli: novità, streaming e orario diretta

Continuano le partite della Serie A TIM per un weekend davvero ricco di calcio. Domenica 19 febbraio 2023 sarà la volta di Fiorentina-Empoli che, nonostante un ottimo sprint a inizio campionato, si trovano tutte e due al centro della classifica.

Guarda la partita in diretta streaming su DAZN.



Fiorentina-Empoli: novità, orario streaming e formazioni

Fiorentina-Empoli si giocherà domenica 19 febbraio alle 15:00. La telecronaca della partita è stata affidata ad Alessandro Iori. Il commento tecnico a Manuel Pasqual. Italiano e Zanetti hanno già comunicato le due probabili formazioni, ma non perderti il pre-partita per le ultimissime novità direttamente dallo stadio.

Fiorentina (4-3-3)

Terracciano

Dodò

Milenkovic

Igor

Biraghi

Bonaventura

Amrabat

Duncan

Gonzalez

Jovic

Ikoné

Empoli (4-3-1-2)

Vicario

Ebuehi

De Winter

Luperto

Cacace

Akpa Akpro

Marin

Bandinelli

Baldanzi

Cambiaghi

Caputo

Streaming anche dall’estero

Una novità interessante di DAZN è che potrai vedere Fiorentina-Empoli anche se ti trovi all’estero. Infatti, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

