Fino a 500 euro di rimborso con Cashback Samsung da Unieuro

Unieuro ha da poco lanciato la promo Samsung Cashback, che prevede fino a 500 euro di rimborso per chi acquista un Galaxy S23, S24, Book4 o Tab S9 e registra il proprio prodotto su Samsung Members. Se la scelta ricade su uno dei nuovi tablet Samsung o su Galaxy S24 Ultra, inclusa nel prezzo ci sarà anche la SPen.

Per beneficiare dell’iniziativa Samsung Cashback, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Unieuro e premere sul pulsante Acquista Ora, per poi scegliere uno degli articoli che partecipano all’iniziativa. In alternativa, è possibile raggiungere subito la lista degli articoli che partecipano all’iniziativa su quest’altra pagina di Unieuro.

Unieuro: come funziona il rimborso Cashback Samsung

Per ricevere fino a 500 euro di rimborso occorre per prima cosa completare l’acquisto di un Galaxy S23, S24, Book4 o Tab S9 entro il 24 giugno sul sito Unieuro.it. Dopodiché bisogna registrare il proprio acquisto su Samsung Members entro le 23:59 del 23 agosto 2024, selezionando la promo Cashback Spring.

L’importo del rimborso varia in base all’articolo acquistato:

100 euro se si acquista un Galaxy S24, S23 FE o S23

se si acquista un Galaxy S24, S23 FE o S23 150 euro se si acquista un Galaxy S24+

se si acquista un Galaxy S24+ 200 euro se si acquista un Galaxy Book4, Tab S9 FE, Tab S9 FE+ o S24 Ultra

se si acquista un Galaxy Book4, Tab S9 FE, Tab S9 FE+ o S24 Ultra 300 euro se si acquista un Galaxy Book4 360

se si acquista un Galaxy Book4 360 400 euro se si acquista un Galaxy Tab S9 Ultra, Tab S9+ o Tab S9

se si acquista un Galaxy Tab S9 Ultra, Tab S9+ o Tab S9 500 euro se si acquista un Galaxy Book4 Pro, Book4 Pro 360 o Book4 Ultra

L’acquisto sul sito Unieuro consente di ottenere le spese di spedizione gratuite sulla quasi totalità degli articoli che partecipano alla promo Cashback Samsung e di scegliere se pagare in un’unica soluzione o in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal.