Finish Quantum: 120 capsule per lavastoviglie a PREZZO SCORTA (-49%)

Strepitosa opportunità su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera: preparati a fare scorta per la tua lavastoviglie perché la confezione da 120 capsule Finish Quantum Infinity Shine è in offerta a soli 19,99 euro invece di 38,99, ultimo prezzo più basso recente.

Finish Quantum Infinity Shine: pulito davvero brillante per le tue stoviglie

Le capsule Finish Quantum Infinity Shine, grazie alla tecnologia compatta a 3 camere, offrono una pulizia profonda e completa, rimuovendo anche i residui di cibo più ostinati senza la necessità di un pre-lavaggio.

La pellicola solubile che le racchiude si dissolve completamente durante il ciclo di lavaggio: non devi dunque scartare o rompere la capsula: basta inserirla nella lavastoviglie e lasciare che faccia il suo lavoro.

Le pastiglie sono perfette anche per i bicchieri più delicati grazie alla tecnologia Proteggi Vetro. Una formula che aiuta a proteggerli dalla corrosione e dagli aloni, mantenendoli belli e splendenti nel tempo.

Pulizia impeccabile e convenienza se approfitti subito di questa offerta: 120 capsule Finish Quantum Infinity Shine a 19,99 euro invece di 38,99. Non fartele scappare.