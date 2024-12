I Film da vedere a capodanno

La fine dell’anno è ormai vicina e probabilmente ti stai organizzando. Se non sai cosa fare durante l’attesa della mezzanotte a casa ci sono dei film perfetti da vedere a capodanno. Ecco un elenco completo, con selezioni ideali per tutti i gusti.

Per ogni titolo trovi la piattaforma dove vederlo e una breve trama in grado di fornirti le informazioni necessarie a capire se il contenuto fa per te o per la tua famiglia.

Film per capodanno: commedie romantiche

A capodanno non possono mancare film romantici, ma che sappiano anche far sorridere e divertire.

Il diario di Bridget Jones | NOW

Bridget, una trentenne single e insicura, decide di cambiare vita con l’anno nuovo. Tra gaffes e situazioni imbarazzanti, si trova coinvolta in un triangolo amoroso con il suo affascinante capo e un avvocato apparentemente noioso. Un viaggio divertente alla scoperta di sé stessa e dell’amore vero.

Due donne deluse in amore decidono di scambiarsi casa per le vacanze natalizie. Una si ritrova in un accogliente cottage inglese, l’altra in una lussuosa villa di Los Angeles. Entrambe incontreranno uomini che cambieranno le loro vite, in una storia che celebra i nuovi inizi e le seconde possibilità.

Film corali

Cosa c’è di meglio di un film a tema per capodanno?

Capodanno a New York | NOW

Le vite di diversi newyorkesi si intrecciano nella notte di San Silvestro. Tra desideri, speranze e colpi di scena, ognuno cerca di dare un senso alla propria esistenza mentre il nuovo anno si avvicina. Un affresco variopinto della Grande Mela e delle emozioni umane.

Film Thriller e Azione a capodanno

Se ami tensione e azione allora questi film renderanno il tuo capodanno sicuramente emozionante

Strange Days | Prime Video

In una Los Angeles futuristica, alla vigilia del 2000, un ex poliziotto commercia illegalmente registrazioni di esperienze altrui. Si trova coinvolto in un complotto che potrebbe sconvolgere la città proprio durante i festeggiamenti di Capodanno. Un thriller adrenalinico che mescola critica sociale e fantascienza.

Durante una lussuosa crociera di Capodanno, un’enorme onda anomala capovolge la nave Poseidon. Un gruppo di sopravvissuti deve lottare contro il tempo per trovare una via di fuga dalla nave che sta affondando. Un’avventura mozzafiato sulla forza di volontà e il coraggio umano.

Classici senza tempo

Per i più nostalgici i film migliori per capodanno sono i classici senza tempo.

L’appartamento | Prime Video

Un impiegato presta il suo appartamento ai superiori per le loro scappatelle extraconiugali, sperando in una promozione. Si innamora dell’ascensorista, ignaro che sia l’amante del suo capo. Una commedia agrodolce sul prezzo del successo e la ricerca della felicità.

Un ex soldato americano rimane a Parigi dopo la guerra per inseguire il suo sogno di diventare pittore. Si innamora di una ragazza francese già promessa a un altro uomo. Un musical colorato e romantico che celebra l’amore e l’arte nella Ville Lumière.

Film di capodanno per i più piccoli

Concludiamo con un film perfetto per capodanno adatto ai più piccoli, ma amato anche dai più grandi.

Frozen | Disney+

Elsa, una principessa con il potere di creare ghiaccio, fugge dal suo regno dopo aver scatenato un inverno eterno. Sua sorella Anna intraprende un viaggio epico per trovarla, scoprendo che solo il vero amore può sciogliere il cuore ghiacciato di Elsa e salvare il regno.

