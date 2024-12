I Top Film di Natale 2024 da vedere il 25 dicembre

Per un periodo natalizio ricco di magia ti consigliamo di godere del tempo guardando i top film di Natale 2024. Si tratta di titoli che uniscono tutti, raggiungendo i gusti più disparati. Perfetti per serate all’insegna delle emozioni e del divertimento. Si trovano facilmente sulle piattaforme di streaming più amate.

Questo vuol dire che puoi vederli sia a casa tua che in viaggio. Ti basta una buona connessione, di almeno 10 Mbps, per dare il via a un intrattenimento indimenticabile che renderà uniche le feste di fine 2024 e inizio 2025. Cosa stai aspettando? Ecco la lista definitiva per un 25 dicembre fantastico.

Top Film di Natale 2024

Vediamo quindi quali sono i top film di Natale 2024 e le piattaforme di streaming dove poterli guardare.

Mamma, ho perso l’aereo | Commedia/Famiglia | Disney+, TIMVision

Kevin, un bambino di 8 anni, viene accidentalmente lasciato a casa da solo quando la sua famiglia parte per le vacanze di Natale. Deve difendere la casa da due ladri maldestri usando trappole e ingegno.

Love Actually – L'amore davvero | Commedia romantica | NOW

Dieci storie d’amore si intrecciano a Londra durante il periodo natalizio, esplorando vari aspetti delle relazioni umane. Il film celebra la bontà e la bellezza che si nasconde dentro di noi, offrendo una visione ottimistica della realtà.

Guardiani della Galassia Holiday Special | Azione/Commedia | Disney+

I Guardiani della Galassia cercano di rendere il Natale speciale per Peter Quill, portandogli sulla Terra il suo eroe d’infanzia, Kevin Bacon. Lo speciale mescola l’umorismo tipico dei Guardiani con lo spirito natalizio.

Polar Express | Animazione/Avventura | Netflix

Un ragazzo scettico sul Natale intraprende un viaggio magico verso il Polo Nord sul Polar Express. Durante il viaggio, scopre il vero significato del Natale e l’importanza di credere.

La vita è meravigliosa | Drammatico | NOW

George Bailey, sull’orlo del suicidio la vigilia di Natale, riceve la visita di un angelo che gli mostra come sarebbe stata la vita senza di lui. Il film esplora temi di sacrificio, comunità e il valore di ogni singola vita.

Chi ha incastrato Babbo Natale? | Commedia | Netflix

La Wonderfast, una compagnia di consegne online, cerca di sabotare Babbo Natale inviando un truffatore nella sua fabbrica di giocattoli. Il provvidenziale intervento della Befana rimette le cose a posto.

Mamma, ho riperso l'aereo – Mi sono smarrito a New York | Commedia/Famiglia | Disney+

Kevin si perde a New York e deve affrontare nuovamente i ladri del primo film. Con i soldi sufficienti per trasformare la Grande Mela nel suo parco giochi, Kevin vive nuove avventure natalizie.

A Christmas Carol | Animazione/Drammatico | Disney+

Ebenezer Scrooge, un avaro e scontroso uomo d’affari, riceve la visita di tre spiriti del Natale che lo portano a riflettere sulla sua vita e a cambiare il suo atteggiamento verso gli altri e il Natale.

Elf – Un elfo di nome Buddy | Commedia | NOW

Buddy, un uomo cresciuto tra gli elfi di Babbo Natale, va a New York per cercare il suo padre biologico. Il film segue le sue divertenti avventure mentre cerca di adattarsi alla vita nella grande città e di diffondere lo spirito natalizio.