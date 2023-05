FIFA 23 presto GRATIS su Xbox Game Pass e EA Play: anche su PS4 e PS5

FIFA 23, il popolare gioco di calcio di EA Sports, sta per arrivare su Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play, i due servizi di abbonamento che ti permettono di accedere a centinaia di giochi per PC e console. La data da segnare sul calendario è il 16 maggio 2023, quando FIFA 23 sarà disponibile per gli abbonati senza costi aggiuntivi.

coming up the field via @EAPlay…number 23…it's FIFA!!! pic.twitter.com/mYv7D0ZoxS — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 9, 2023

Xbox Game Pass Ultimate è il servizio che ti offre il meglio di Xbox e PC, con oltre 100 giochi di qualità tra cui scegliere, inclusi i titoli first-party di Microsoft il giorno del lancio. Inoltre, con Xbox Game Pass Ultimate hai appunto accesso a EA Play, la piattaforma che include una selezione dei migliori giochi di Electronic Arts, tra cui FIFA, Battlefield, Star Wars e molti altri.

EA Play ti offre anche sconti esclusivi sui giochi e sui contenuti aggiuntivi di EA, oltre a 10 ore di prova gratuita per i nuovi titoli. E soprattutto puoi trovarlo anche su PlayStation 4 e PlayStation 5 dandoti la possibilità di scaricare gratis FIFA 23 anche sulle console Sony.

Scopri FIFA 23 grazie a EA Play e Xbox Game Pass Ultimate

FIFA 23 è l’ultimo capitolo della serie calcistica più famosa e apprezzata al mondo. Con questo gioco potrai vivere l’emozione del calcio con una grafica realistica, una fisica avanzata e una modalità carriera rinnovata. Potrai anche sfidare i tuoi amici online o cooperare con loro in modalità come Volta Football e Pro Clubs. Ricorda peraltro che FIFA 23 è anche l’ultimo gioco della serie a usare il nome “FIFA”, dato che dal prossimo anno la serie si chiamerà “EA Sports FC”.

Non perdere l’occasione di giocare a FIFA 23 su Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play. Se non sei ancora abbonato, puoi approfittare delle offerte speciali che trovi anche su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.