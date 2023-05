FIFA 23 e altri giochi EA non funzionano: server offline, cosa succede (agg.)

Pomeriggio difficile quello di oggi 4 maggio 2023 per gli appassionati di videogiochi. FIFA 23 e diversi titoli Electronic Arts, inclusa l’applicazione ufficiale, non funzionano correttamente.

AGGIORNAMENTO ORE 18:25 – EA ha comunicato su Twitter di aver risolto i problemi riscontrati nel pomeriggio. La situazione sta tornando via via alla normalità.

We've fixed the connectivity issues, so you should be able to get back online and play your games. Thanks for sticking with us! https://t.co/w1dEeadex8

I giocatori riportano infatti diversi messaggi di errore, disconnessioni e problemi ai login. Il malfunzionamento pare essere esteso all’intero ecosistema EA: non solo FIFA 23 dunque, ma anche i numerosi altri titoli del produttore.

Non è tardata ad arrivare la precisazione da parte dell’editore:

Something's up with our online services, but we're on it. In the meantime, you might not be able to connect to online modes, buy games, or log in to your account. We’ll get you back in your game as soon as we can.

— EA Help (@EAHelp) May 4, 2023