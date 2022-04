FIFA 22: pacchetto FUT gratis su PS4 e PS5, come riscattarlo

Per festeggiare l’ingresso di FIFA 22 tra i giochi gratis PS4 e PS5 del PlayStation Plus di maggio 2022, EA Sports ha annunciato che gli abbonati al servizio possono inoltre scaricare un pacchetto gratuito esclusivo per la modalità Ultimate Team.

Il pack, chiamato semplicemente “PlayStation Plus”, è pensato per dare l’opportunità ai nuovi giocatori di costruirsi immediatamente una squadra con cui affrontare la celebre modalità online, ma anche per i veterani di provare a tentare la fortuna grazie ai contenuti al suo interno.

FIFA 22: cosa contiene il pacchetto gratis FUT PlayStation Plus

Il pacchetto sarà immediatamente disponibile non appena avvierai FIFA 22 e sei abbonato a PlayStation Plus. Dopo averlo aperto, troverai al suo interno:

11 giocatori con valutazioni minime pari a 82

1 scelta giocatore in prestito dei momenti Icona per 5 partite

Il pack è riservato a tutti gli abbonati, sia nuovi che già esistenti, ed è certamente un ottimo modo per iniziare a costruire la propria squadra in Ultimate Team.

FIFA 22, lo ricordiamo, sarà disponibile per il download gratuito per tutti gli abbonati PS Plus su PS4 e PS5 a partire dal 3 maggio. Lo stesso discorso vale anche dall'”altra parte”, con il gioco di calcio che è entrato a far parte del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e EA Play.

Un segnale forse che EA Sports si sta preparando alla presentazione di FIFA 23 o come si chiamerà il futuro gioco di calcio del publisher canadese. I rapporti con la FIFA, infatti, sembrano destinati a rompersi dopo una partnership durata più di 25 anni. Il titolo potrebbe dunque cambiare nome già dal prossimo appuntamento e, stando alle ultime voci di corridoio, potrebbe chiamarsi semplicemente EA Sports FC.