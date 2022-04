PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis PS4 e PS5 di maggio 2022

Sono FIFA 22, Curse of the Dead Gods e Tribes of Midgard i giochi gratis PS4 e PS5 riservati agli abbonati PlayStation Plus per il mese di maggio 2022. Lo ha annunciato Sony attraverso il blog ufficiale, confermando le indiscrezioni della vigilia.

Se devi rinnovare il tuo abbonamento PS Plus puoi usufruire delle offerte di un rivenditore di key come CDKeys.com. Inoltre, ricordiamo che questo sarà l’ultimo mese del “vecchio” PlayStation Plus. Il 22 giugno 2022 debutterà infatti il nuovo servizio, simile a Xbox Game Pass. Puoi leggere tutti i dettagli nel nostro approfondimento.

PlayStation Plus maggio 2022: FIFA 22 e non solo, scopriamo i giochi gratis di maggio 2022

FIFA 22 – PS4 e PS5

Partiamo ovviamente da FIFA 22 che arriva su PS Plus con entrambe le versioni, sia per PS4 che per PS5. Questo significa che se ancora non possiedi una console next-gen, puoi comunque riscattare anche l’edizione per piattaforme di ultima generazione, in modo tale da averla pronta quando riuscirai ad acquistare una PlayStation 5. E un FIFA gratis, insomma, non si rifiuta mai.

Curse of The Dead Gods – PS4

Disponibile solo in versione PS4, ma giocabile in retrocompatibilità anche su PS5, Curse of The Dead Gods è un divertente roguelike ambientato nel cuore di un tempio labirintico. Armati di spade, lance, archi, pistole e altri mezzi di attacco dovremo combattere contro decine di colossali nemici, campioni e boss.

Tribes of Midgard – PS4 e PS5

Un altro titolo da tenere d’occhio è sicuramente Tribes of Midgard, che arriva come FIFA in doppia versione per PS4 e PS5. Si tratta di un gioco cooperativo che mette insieme diversi generi: action, sopravvivenza e roguelite. L’obiettivo, insieme ad altri giocatori, è quello di difendere il proprio villaggio, attaccato ogni notte da orde di invasori, spiriti assassini e giganteschi bruti che minacciano di distruggere il Germoglio di Yggdrasil, l’albero sacro che avete giurato di proteggere.

Ricordiamo che un abbonamento PlayStation Plus ha un prezzo di partenza di 8,99€ al mese e permette di accedere, oltre ai giochi gratuiti, anche alla possibilità di giocare in multiplayer, al salvataggio dei propri dati in cloud e ad una serie di sconti e offerte esclusive.