FIFA 22 adesso è gratis anche su Xbox Game Pass

Un po’ dal nulla, ma con una notizia che sicuramente farà felici gli appassionati, EA e Microsoft confermano che FIFA 22 è adesso disponibile gratis per tutti gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play.

Il gioco può essere scaricato per qualsiasi delle versioni per le console di casa Redmond: Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X. Il calcistico di EA Sports è stato confermato proprio ieri tra i nuovi giochi gratis PS4 e PS5 riservati agli abbonati PlayStation Plus per il mese di maggio 2022. EA si prepara a presentare FIFA 23?

FIFA 22 gratis su Xbox Game Pass e PlayStation Plus: una mossa in vista di FIFA 23?

Considerato che entriamo ormai nel culmine della stagione calcistica europea, con il mese di maggio che ci regalerà le vincitrici dei principali campionati del vecchio continente oltre che delle competizioni internazionali di UEFA Champions League, Europa League e Conference League, è normale che EA voglia accendere ulteriormente l’attenzione degli appassionati rendendo praticamente gratuito FIFA 22.

Un modo forse per catalizzare l’attenzione e preparare tutti alla presentazione di FIFA 23, il nuovo gioco di calcio che, a partire da quest’anno, potrebbe in realtà cambiare nome. I rapporti tra la FIFA ed Electronic Arts sono ai minimi storici e sembrano ormai destinati a rompersi dopo più di 25 anni di collaborazione.

Per il calcistico di EA Sports è già partito il toto-nomi, ma alla fine potrebbe chiamarsi semplicemente EA Sports FC e adottare un modello di distribuzione differente rispetto al passato. Tutte voci di corridoio per il momento, per le quali si attendono conferme o smentite ufficiali che arriveranno a questo punto con la presentazione del nuovo gioco.

Quando? Maggio e giugno sono solitamente i mesi giusti per la presentazione del nuovo FIFA, quindi non rimane che tenere drizzate le antenne e attendere indicazioni ufficiali da parte del publisher.

Nel frattempo, puoi scaricare FIFA 22 gratuitamente con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate o PlayStation Plus.