FIBRA Vodafone: PROMO TUTTO INCLUSO a 22,90€ e 100€ in REGALO

La PROMO FIBRA Vodafone TUTTO INCLUSO è disponibile ad un prezzo scontatissimo solo ONLINE per i già clienti mobili dell’operatore rosso. Vediamo dunque come richiedere l’attivazione della Fibra super veloce di Vodafone ad un prezzo davvero interessante.

PROMO Vodafone: i dettagli della FIBRA in forte sconto, SOLO ONLINE

La tariffa di quest’oggi offre nello specifico internet a casa senza limiti anche in FTTH con velocità massima fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, Vodafone Station con tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer e molto altro. Il tutto per soli 22,90 euro mensili con anche le chiamate senza limiti dal fisso verso qualsiasi utenza sia mobile che fissa. L’opzione che offre le chiamate senza limiti sè completamente gratuita per tutte le richieste ONLINE.

Questa promozione super scontata è valida soltanto per chi ha già Vodafone sul proprio telefono oppure per chi contestualmente decide di attivare una promo mobile con l’operatore ex Omnitel. La tariffa standard e quindi senza queste caratteristiche è di 27,90 euro al mese.

Inoltre, grazie all’iniziativa di San Valentino, Vodafone regala a tutti coloro i quali attivano una offerta a scelta per avere internet a casa ben 100 euro di BUONO ACQUISTO da riscattare sul portale Epipoli. Questo regalo offerto dall’operatore rosso è valido per qualsiasi promozione presente nel suo sito.

Costi ed altro

Quest’offerta sia nella versione per già clienti sia nella versione dedicata a chi non ha Vodafone sul Mobile ha un contributo di attivazione pari a 5 euro che è incluso però nel canone mensile. Infine, l’iniziativa di San Valentino è valida fino a DOMANI.

