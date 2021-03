Da poche ore c’è una gran bella notizia per chi sogna la fibra per le proprie attività di studio, lavoro, gioco e streaming tv: Aruba ha annunciato l’arrivo della propria offerta di connettività a banda larga, interamente basato su fibra ottica grazie alla collaborazione con OpenFiber. Si tratta di una notizia importante per due motivi: da una parte viene calata sul mercato una nuova offerta, che aumenta la concorrenza ed amplia le possibilità disponibili; dall’altra si tratta di una offerta estremamente aggressiva, con specifiche qualitative elevate e prezzo aggressivo.

Fibra Aruba: le offerte

Fibra Aruba mette in campo sia un’offerta per privati che una per aziende e professionisti; in ognuno dei due ambiti, inoltre, è possibile accedere ad un profilo “Extra” che permette l’accesso a servizi aggiuntivi (quale può essere l’assistenza h24) ed uno sconto sugli altri servizi Aruba che arriva all’80% (firma elettronica, PEC, hosting e altro ancora).

Fibra Aruba per privati

L’offerta consta di una connettività fino a 1Gbps, con un minimo garantito di 40Mbps in download e 20Mbps in upload, al prezzo di 24,67 euro al mese. Qualora si voglia accedere al profilo extra, il prezzo è pari a 29,89 euro.

Tra le peculiarità dell’offerta Aruba v’è la piena rispondenza alla filosofia del “modem libero” che consente all’utente di scegliere da sé il proprio modem senza forzatura alcuna da parte del provider. Aruba, infatti, non include il modem nel prezzo e consente a chiunque di poter scegliere da sé; in caso contrario è possibile optare per il modem messo a disposizione dalla stessa Aruba (con installazione da parte di un tecnico qualificato) per soli 2,2 euro al mese: si tratta nella fattispecie del FRITZ!Boz 7530 di AVM, un modem di alta qualità sul quale poter facilmente costruire anche una rete mesh di casa.

Fibra Aruba per aziende e professionisti

L’offerta è identica a quella per i privati in termini di qualità e prestazioni, ma con il prezzo che si assesta a 21,70 euro+IVA al mese. A differenza di quanto predisposto da gran parte della concorrenza, non sono previsti servizi voce e dunque il prezzo può essere fortemente aggressivo. Chiaramente si ha la libertà di scegliere qualsivoglia servizio VoIP si intenda sfruttare sulla fibra di Aruba, ma con la piena libertà di poter scegliere. Medesima libertà è applicata, anche in questo caso, in termini di scelta del modem: il costo mensile è pari a 1,80 euro+IVA mensili, ma vi si può rinunciare acquistando e configurando in proprio il modem preferito.

Scegliendo il profilo extra il prezzo sale a 24,50 euro+IVA al mese, assicurando piena assistenza in qualsiasi momento della giornata di fronte a qualsivoglia difficoltà.

La copertura

La copertura del servizio Fibra Aruba non dipende direttamente da Aruba – che si limita ad erogare il servizio – ma da OpenFiber, gestore unico e primo della rete. Ad oggi sono circa 2100 i Comuni italiani coperti dalla rete OpenFiber, ma il numero andrà a crescere poco alla volta sulla base delle pianificazioni improntate dal gruppo.

Per sapere se si può accedere fin da subito all’offerta Aruba, quindi, occorre verificare la copertura su questo strumento online. Per aderire all’offerta, invece, è sufficiente seguire le indicazioni sul sito ufficiale di Fibra Aruba.

Un aspetto fondamentale relativamente all’offerta è in quel piccolo pallino verde che accompagna l’intera campagna promozionale: si tratta di una icona standard, fissata dai parametri AGCOM, che è una sentenza sulla qualità garantita dal servizio. L’icona verde con la lettera “F”, infatti, contraddistingue le reti costituite al 100% da fibra ottica, senza compromessi, per offrire la minima latenza e la massima velocità possibile. Ciò rende la fibra di Aruba ideale per ogni contesto d’uso, anche quelli più sfidanti.

Aruba

Tariffe