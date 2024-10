Festa delle Offerte Prime: attenzione alle truffe online

L’utilizzo improprio di brand famosi per finalizzare le proprie truffe online è una pratica ormai conosciuta dei cybercriminali. Purtroppo però, nonostante gli utenti siano, per la maggior parte, avvisati di questo, il numero delle vittime continua a crescere. Attualmente si stanno avvicinando i giorni della Festa delle Offerte Prime, precisamente l’8 e il 9 ottobre 2024.

Una notizia che piace per le grandi offerte e il risparmio che solo queste due giornate offrono a tutti gli abbonati al servizio Prime di Amazon. Se ancora non sei abbonato, attiva la prova gratuita di 30 giorni. Tuttavia, i cybercriminali stanno già diffondendo truffe online a tema per raggirare più utenti possibili. I mezzi utilizzati sono sempre gli stessi. Questi criminali sfruttano email ben congegnate per truffare le vittime.

Attraverso offerte anticipate molto vantaggiose, in certi casi anche troppo, spingono il destinatario della mail a cliccare su link interni che rimandano a pagine fake. Questi siti imitano per grafica e contenuti l’e-commerce di Amazon per come lo conosciamo. Ecco perché in certi casi può essere difficile riconoscere che non si tratta delle Feste delle Offerte Prime, ma di una pagina phishing.

Festa delle Offerte Prime: come riconoscere le truffe online a tema

Se i cybercriminali sfruttano la Festa delle Offerte Prime per sferrare le loro truffe online è necessario sapere come riconoscerle. Essendo per grafica e contenuti molto simili alle email ufficiali di Amazon è importantissimo non soffermarsi solo su ciò che vediamo, ma comprendere anche dai contenuti che si tratta di una minaccia.

La prima cosa da sapere è che eventi come questi non vengono anticipati rispetto alle date ufficiali comunicate. Inoltre, offerte speciali vengono comunque indicate alla pagina dell’evento. Se vuoi essere sicuro di risparmiare puoi acquistare direttamente su Amazon o farti consigliare dalla nostra selezione di offerte che, a partire dalla mezzanotte, pubblicheremo su Telefonino.net.

Quindi, offerte troppo belle per essere vere, accessi a pagine differenti dalla piattaforma ufficiale di Amazon e richiesta di dati personali e informazioni sensibili, sono truffe online e non offerte Amazon. Fidati solo della Festa delle Offerte Prime dall’8 al 9 ottobre 2024.