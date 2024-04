Festa degli Elettrodomestici ePrice: forti SCONTI e consegna GRATIS

Stai rinnovando casa e hai bisogno di offerte importanti per risparmiare? Oggi è il tuo giorno fortunato. Grazie alla Festa degli Elettrodomestici su ePrice hai la possibilità di risparmiare sull’acquisto delle migliori marche. Ti aspettando forti sconti e la consegna gratis direttamente a casa tua.

Le migliori marche sono ora a tua completa disposizione in un catalogo ricco di offerte e promozioni. Rinnova cucina, bangio e lavanderia grazie a tutto questo spettacolo a prezzi eccezionali. Tra l’altro, qualsiasi elettrodomestico ti verrà consegnato direttamente a casa tua senza costi aggiuntivi e con PayPal puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

Festa degli Elettrodomestici su ePrice: un vero concentrato di risparmio e qualità

Solo qualità alla Festa degli Elettrodomestici su ePrice. Prezzi fantastici e consegna gratis per acquistare il tuo nuovo elettrodomestico che migliorerà la tua vita. Scegli tra tantissime offerte disponibili e goditi il miglior risparmio di sempre grazie a grandi sconti e la migliore qualità disponibile.

Come la Lavatrice Slim NGM all’incredibile prezzo di soli 199,99 euro. Perfetta per chi ha poco spazio e vuole ottimizzare tutto senza rinunciare a nulla. Con una capacità di 6 Kg la sfrutti al massimo. Inoltre, la centrifuga da 100 giri al minuto assicura prestazioni eccellenti grazie anche ai 15 programmi di lavaggio.

Nella Festa degli Elettrodomestici abbiamo trovato anche questo fantastico Forno Elettrico Incasso Electrolux AirFry Serie 700 a soli 299 euro. Multifunzione, raggiunge una potenza di 270W. E con la struttura in acciaio inox antimpronta è sempre pulito e in ordine.