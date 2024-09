FC 25: Web App disponibile, a cosa serve e come scaricarla

Ad un giorno dalla release di EA Sports FC 25 per coloro che avranno diritto all’accesso anticipato grazie alla Ultimate Edition, sono adesso disponibili e accessibili le tanto attese Web App e Companion App che permettono di cominciare a prendere confidenza con il nuovo attesissimo gioco calcistico.

Per accedervi basta effettuare il login con il proprio account Electronic Arts: di conseguenza, è già stata disattivata la Web app di FC 24.

A cosa serve la Web App di FC 25

Con la Web App di FC 25 è possibile subito accedere al proprio club Ultimate Team, anche a console spenta, direttamente dal proprio smartphone. Qui è possibile quindi accedere al mercato, completare le SCR per migliorare la rosa e personalizzare le tattiche in vista di FC 25 Ultimate Team.

Con FC IQ puoi rivoluzionare a tuo piacimento le strategie per avere un maggior controllo della tua squadra e determinarne in maniera decisiva il comportamento in campo. Le SCR, ovvero le Sfide Creazione Rosa, disponibili con la Companion App permettono invece di scambiare gli oggetti giocatore che non usi con altri pacchetti o oggetti di personalizzazione.

È possibile inoltre migliorare e personalizzare gli oggetti giocatore del proprio club tramite le Evoluzioni e ritirare i propri progressi fatti in Champions, Division Rivals e Squad Battles.

Ci sono poi altre opzioni di personalizzazione della tua rosa, stadio incluso, che è possibile scoprire scaricando l’app di EA Sports FC 25 sul tuo smartphone o tablet iOS o Android tramite i link seguenti:

Ricordiamo che EA Sports FC 25 sarà disponibile da domani in Accesso Anticipato per coloro che prenotano la Ultimate Edition e dal 27 settembre per tutti gli altri.