Faretti solari LED da esterno: la confezione da 6 pezzi a meno di 20 euro (-50%)

Occasione da non perdere su Amazon su questa confezione da 6 faretti solari a LED da esterno che puoi portarti a casa a soli 19,99 euro invece di 39,99. Per avere questo incredibile prezzo devi applicare il codice promozionale che trovi in pagina subito sotto al prezzo del prodotto oppure inserendo il codice “8HL5Y6GP” prima del pagamento.

Le caratteristiche dei faretti solari LED

Il set di 6 faretti solari, ciascuno dotato di 128 LED, ti darà modo di avere una luminosità eccezionale e una copertura d’illuminazione a 270°. I pannelli solari ad alta efficienza posti sulla parte superiore permettono di raccogliere l’energia solare durante il giorno e la convertono in energia elettrica. La batteria ricaricabile agli ioni di litio è pensata per durare a lungo.

Le luci possono essere sfruttate con tre diverse modalità di illuminazione: con la prima si accendono automaticamente di notte e si spengono durante il giorno; con la seconda diventa intensa al rilevamento del movimento e ritorna debole quando è assente; con la terza, infine, si accendono in piena luce al rilevamento del movimento e si spengono quando non c’è.

Con una struttura in ABS ad alta resistenza e un grado di protezione IP65 impermeabile e antipolvere, questi faretti durano a lungo e sono perfetti per essere utilizzati all’esterno. Un’ottima scelta per ridurre il consumo energetico e nel frattempo dare un tocco diverso al proprio giardino o a varie parti esterne della casa: applica il codice promozionale e paga la confezione da 6 a soli 19,99 euro.