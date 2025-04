Blocca il costo della materia prima luce e gas per 2 anni con Sorgenia

L’offerta Next Energy 24 di Sorgenia consente di bloccare il costo della materia prima luce e gas per due anni, in modo da pagare sempre lo stesso prezzo indipendentemente dalle oscillazioni del mercato. Inoltre, fino a giovedì 10 aprile sarà possibile beneficiare di uno sconto in bolletta fino a 150 euro.

Scegliere un’offerta luce e gas a prezzo fisso è la decisione più corretta per quanti – e sono tanti – sono preoccupati sul futuro nel medio-lungo termine, alla luce della guerra commerciale avviata dal nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump e l’instabilità geopolitica a livello mondiale. In alternativa, il fornitore energetico italiano Sorgenia propone anche un’offerta – Sorgenia Energy Sunlight – con il costo dell’energia a prezzo indicizzato in base all’andamento del mercato.

Le convenienti tariffe luce e gas di Sorgenia Next Energy 24

Con Next Energy 24 i nuovi clienti Sorgenia hanno l’opportunità di bloccare il prezzo della materia prima per due anni, indipendentemente da quello che sarà l’andamento del mercato nei prossimi 24 mesi. Ecco le tariffe al momento in vigore per il costo della materia prima luce e gas.

Luce

prezzo componente energia (luce) bloccato per i primi 24 mesi: 0,140 euro/kWh

indice garanzia d’origine

costi per il servizio commerciale: 6,65 euro al mese

Gas

prezzo componente gas bloccato per i primi 24 mesi: 0,54 euro/Smc

costi per il servizio commerciale: 7,6 euro al mese

In bolletta i clienti Sorgenia troveranno anche i costi indipendenti dal fornitore, vale a dire le spese per il trasporto e la gestione del contatore, le imposte, gli oneri di regolazione e gli oneri di sistema.

Infine, in aggiunta a tutto questo, vi è lo sconto in bolletta fino a 150 euro: con la sottoscrizione di un contratto luce o gas più la fibra di Sorgenia lo sconto è pari a 100 euro; se invece si sceglie il contratto luce e gas senza la fibra, lo sconto di benvenuto ammonta a 60 euro; in ultimo, con la sottoscrizione di luce, gas e fibra si ottiene lo sconto massimo di 150 euro.