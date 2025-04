Octopus ha due tra le più convenienti tariffe luce e gas

Per tante famiglie italiane l’imperativo categorico in questi mesi è risparmiare, iniziando proprio dalla spesa per la bolletta luce e gas. A questo proposito segnaliamo l’ultima offerta a prezzo fisso di Octopus, primo fornitore energetico del Regno Unito, grazie alla quale si può beneficiare di due tra le più convenienti tariffe luce e gas oggi disponibili nel mercato libero.

Le tariffe in questione resteranno valide fino al 16 aprile. Dopo questa data ci sarà il consueto rinnovo dei prezzi legati al costo della materia prima luce e del gas: ciò significa che potrebbero restare invariati, diminuire o aumentare. Alla luce della crescente tensione geopolitica, anche in seguito all’entrata in vigore dei dazi di Donald Trump, l’ipotesi più realistica rimane un aumento dei prezzi.

Le tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi (valide fino al 16 aprile)

Il costo della materia prima luce è 0,1397 euro/kWh, mentre quello della materia prima gas 0,513 euro/Smc: sono tra le tariffe più convenienti del mercato libero, e chi sottoscriverà una nuova fornitura entro il 16 aprile potrà garantirsi questi prezzi bloccati per un anno, quindi fino ad aprile 2026. Al termine, poi, i clienti Octopus potranno scegliere di nuovo la tariffa più conveniente tra Octopus Fissa e Octopus Flex, con quest’ultima che prevede il prezzo indicizzato (varia cioè in base all’andamento del mercato).

Ecco dunque una panoramica dettagliata dell’offerta luce e gas Octopus Fissa 12 Mesi.

Luce (tariffa monoraria)

costo della materia prima luce bloccato per un anno: 0,1397 euro/kWh

servizi di commercializzazione: 96 euro (anziché i 108 euro richiesti normalmente)

Gas

costo della materia prima gas bloccato per un anno: 0,513 euro/Smc

servizi di commercializzazione: 96 euro (anziché i 108 euro richiesti normalmente)

Infine, per la massima trasparenza possibile, Octopus Energy sottolinea che in bolletta sono presenti altri costi indipendenti, vale a dire le imposte, le spese di gestione e trasporto del contatore, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione.