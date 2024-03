Far Cry 6 Limited Edition (PS5): a meno di 21€ è il gioco da avere

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso Far Cry 6, nella sua Limited Edition disponibile per PlayStation 5, si porterà a casa al prezzo spettacolare di soli 20,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso; questa edizione speciale vi immergerà in una storia avvincente e in un mondo aperto pieno di azione e sorprese, ma non finisce qui. Con Prime potrete fare vostro questo gioiello anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e avrete due anni di garanzia con supporto tecnico e logistico dedicato.

Far Cry 6: Limited Edition su Amazon per PS5 costa pochissimo

In Far Cry 6 vi troverete sull’isola tropicale di Yara, un paradiso apparentemente idilliaco dilaniato dalla tirannia e dalla brutalità del dittatore Anton Castillo. Dovrete unirvi alla resistenza e lotta per la libertà del popolo di Yara, esplorando così un mondo vasto dominato dal crimine. Nello specifico, sappiate che Anton Castillo, un personaggio interpretato dal talentuoso Giancarlo Esposito, sarà un nemico carismatico e spietato che vi metterà alla prova con le sue tattiche implacabili. Dovrete affrontare il suo esercito, scoprire i suoi segreti e pianificare la vostra vendetta per liberare la città dalla sua oppressione.

Dai luoghi in rovina ai paesaggi tropicali lussureggianti, questo risulterà un mondo pieno di contrasti e sorprese all’interno del quale dovrete esplorare le diverse regioni dell’isola, scoprire luoghi segreti, scontrarvi con animali selvatici e interagire con personaggi memorabili che plasmeranno il destino della vostra avventura. Sarete voi a scegliere se affrontare gli avversari di petto, utilizzare l’ingegno e l’infiltrazione o chiamare in supporto dall’aria con veicoli e armamenti.

Acquistando la Limited Edition di Far Cry 6, avrete accesso a contenuti esclusivi, come armi bonus, missioni aggiuntive e skin speciali per personalizzare il vostro gioco al meglio. Il prezzo di 20,99€ su Amazon è un’opportunità imperdibile; l’IVA è inclusa e le spese di spedizione sono comprese. Di fatto, grazie al servizio di Prime, riceverete il gioco rapidamente e in modo sicuro direttamente a casa vostra o presso un luogo da voi designato anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.