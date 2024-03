Fantastici auricolari Yamaha TW-E3C in sconto del 36%

Gli auricolari sono uno degli accessori più utili nella quotidianità, che tu sia spesso a casa in movimento: ascoltare musica, podcast, fare call di lavoro e molto altro ancora, è possibile solo con degli ottimi auricolari. E, con la proposta in coso, hai anche la possibilità di acquistare un modello eccellente in sconto del 36%! Gli auricolari auricolari Yamaha TW-E3C, infatti, sono disponibile a 62,99€ invece di 99,00€. Fatti un regalo per Pasqua e coccolati con questo fantastico modello.

Il meglio per ascoltare musica e podcast: gli auricolari Yamaha TW-E3C

Con gli auricolari Yamaha TW-E3C, ti assicurerai senza alcun dubbio la combo perfetta di praticità e dinamicità! Gli auricolari in questione, infatti, catturano ogni sfumatura e dettaglio vocale con una chiarezza cristallina. Non solo offrono un audio eccezionale, ma sono anche perfetti per le tue chiamate! Grazie alla tecnologia Qualcomm Clear Voice Capture e ai due microfoni su ogni auricolare, isolano la tua voce dai rumori di fondo, garantendo conversazioni nitide e chiare anche negli ambienti più rumorosi.

Questo è ideale sei solito usare gli auricolari anche fuori casa e anche per fare chiamate di lavoro di qualsiasi tipologia. E soprattutto ovunque tu sia, senza dover interrompere a casa del troppo rumore o di altro ancora. Anche la batteria è una vera e propria garanzia: gli auricolari TW-E3C ti accompagnano per tutta la giornata, offrendoti fino a 9 ore di ascolto continuo. E con la custodia di ricarica inclusa, puoi goderti altre 15 ore di musica senza interruzioni. Inoltre, la resistenza all’acqua IPX5 li protegge da pioggia e sudore, consentendoti di utilizzarli ovunque tu vada, sia che sia una giornata di pioggia o un’intensa sessione di allenamento.

Ma c’è di più. Con la funzione Listening Care, gli auricolari TW-E3C si prendono cura delle tue orecchie regolando intelligentemente l’equalizzazione per offrire un audio ad alte prestazioni anche a un volume più basso. In questo modo, puoi goderti la tua musica preferita senza compromettere la tua salute uditiva.

Dalle tue playlist quotidiane alle intense sessioni di chiamate, gli auricolari Yamaha TW-E3C si distinguono per la loro eccezionale qualità audio, la durata della batteria e la comodità d’uso, offrendoti un’esperienza completa e coinvolgente ogni volta che li indossi. Acquistali finché sono in sconto del 36%, è un’occasione davvero irripetibile!