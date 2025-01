Fai-da-te Amazon: multimetro digitale in offerta a 13 euro

Uno strumento essenziale da avere sempre in casa o al lavoro è sicuramente il multimetro digitale: oggi ti segnaliamo l’offerta di Amazon su questo tester preciso e completo di tutto quello che serve a soli 13,02 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Multimetro digitale in offerta: preciso e compatto

Questo multimetro digitale è dunque perfetto per professionisti ed elettricisti fai-da-te: è in grado di misurare tensioni CA/CC fino a 600V, correnti CC fino a 10A, resistenze fino a 20MΩ, continuità e diodi con la massima precisione.

Usarlo è molto semplice: basta collegare i puntali e impostare la funzione desiderata per ottenere subito le letture che ti servono. La retroilluminazione del display farà in modo che tu possa usarlo anche in ambienti poco illuminati, mentre la protezione avanzata contro sovraccarichi e fusibili anti-bruciatura lo rende sicuro al 100% e conforme CE e RoHS.

Il design ultra compatto che lo contraddistingue lo rende adatto da essere portato dove vuoi: è grande poco più di un normale smartphone. Ideale dunque se lavori con impianti elettrici, circuiti elettronici o vuoi semplicemente un tester a portata di mano.

Un multimetro digitale versatile, portatile e preciso: su Amazon è in offerta a 13,02 euro, non fartelo scappare.