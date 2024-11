Facebook e Instagram: abbonamento scontato e pubblicità non saltabile

Proseguono gli sforzi di Meta per adeguarsi alle crescenti pressioni normative nell’UE tagliando i costi dell’abbonamento premium senza pubblicità per Facebook e Instagram. Inoltre, l’azienda sta anche introducendo un’opzione di “annunci meno personalizzati” per gli utenti che continuano a usare i social gratuitamente.

Allo stesso tempo, Meta cerca di preservare il suo modello di business basato sulla pubblicità che conta circa 107 miliardi di euro di entrate annuali per le imprese europee. Insomma, come si dice, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. La società guidata da Mark Zuckerberg ha annunciato questa novità proprio ieri.

“Oggi annunciamo importanti cambiamenti a Facebook e Instagram nell’UE, tra cui la riduzione del prezzo dell’abbonamento senza pubblicità del 40%“, ha spiegato Meta. “Per coloro che scelgono di continuare a utilizzare i nostri servizi gratuitamente, ora potranno anche scegliere di vedere meno pubblicità personalizzate“.

Facebook e Instagram: nuovo listino prezzi dell’abbonamento senza pubblicità

Meta ha quindi annunciato anche il nuovo “listino prezzi” riguardo l’abbonamento senza pubblicità di Facebook e Instagram. Nel comunicato ufficiale si legge: “Ridurremo il prezzo dell’abbonamento mensile da € 9,99 a € 5,99/mese sul web, o da € 12,99 a € 7,99/mese su iOS e Android. Ogni account Facebook o Instagram aggiuntivo verrà addebitato a € 4/mese sul web e € 5/mese su iOS e Android“.

Gli abbonati non dovranno fare nulla. Il costo del loro abbonamento si ridurrà automaticamente e non dovranno fare nulla. Inoltre, Meta ha fatto sapere che, sebbene abbia già chiesto a tutti nell’UE di scegliere la loro esperienza pubblicitaria preferita, chiederà “di nuovo di decidere se desiderano abbonarsi a questo prezzo più basso“.

Annunci meno personalizzati e pubblicità non saltabile

Meta ha anche spiegato che su Facebook e Instagram sarà introdotta l’opzione degli annunci meno personalizzati e delle pubblicità non saltabili. Gli annunci meno personalizzati si basano su meno dati. Perciò verranno mostrati annunci basati solo sul contesto, “ovvero ciò che una persona vede in una particolare sessione su Facebook e Instagram, e un set minimo di punti dati tra cui età, posizione, sesso e modo in cui una persona interagisce con gli annunci“.

Al tempo stesso, per fruisce dei social senza pubblicità, potrebbe trovarsi di fronte ad annunci non saltabili. In altre parole, l’utente sarà obbligato a vedere alcune Ads per alcuni secondi.

In conclusione, dopo vari grattacapi per Facebook e Instagram, Meta continua a seguire la linea guida dell’Unione Europea. Aspettiamoci quindi riduzione dell’abbonamento premium, annunci meno personalizzati e interruzioni pubblicitarie non saltabili.