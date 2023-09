Fa ancora caldo? Rinfrescati con questo ventilatore USB a 12 euro

Anche se siamo a settembre inoltrato il caldo, per il momento, non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Se vuoi rinfrescarti e trovare sollievo in modo pratico e conveniente puoi approfittare dell’offerta su questo piccolo ventilatore USB disponibile a soli 12 euro su Amazon. Una grande occasione che non puoi permetterti di far scappare.

Ventilatore USB in offerta: piccolo e perfetto per rinfrescarsi

Questo ventilatore portatile offre 5 diverse velocità del vento, garantendoti il controllo completo sulla freschezza che desideri. La quarta velocità è particolarmente potente, mentre la quinta modalità utilizza una modalità di vento circolare che gradualmente aumenta la velocità offrendoti una fresca e piacevole brezza persino nelle giornate più calde.

Questo ventilatore è progettato con intelligenza. Con un solo clic del pulsante posto sul ventilatore, puoi facilmente visualizzare l’accuratezza della durata della batteria e la velocità corrente del vento. Non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza batteria inaspettatamente, poiché avrai sempre sotto controllo lo stato della carica.

Il motore brushless di alta qualità utilizzato in questo ventilatore garantisce un funzionamento a basso rumore, producendo meno di 23 decibel durante il suo utilizzo. Quindi, anche se lavori o riposi in un ambiente tranquillo, il ventilatore non disturberà la tua tranquillità.

Questo ventilatore è incredibilmente facile da caricare, grazie all’interfaccia USB di tipo C. Inoltre, la batteria ad alta capacità da 3000mAh garantisce un utilizzo prolungato, che varia da 4 a 12 ore, a seconda della velocità del vento scelta.

Ogni ventilatore è dotato di una base che lo trasforma in un ventilatore da tavolo. Questo design leggero e compatto rende il ventilatore perfetto per l’uso in ufficio, a casa o durante i tuoi viaggi all’aperto. Puoi portarlo ovunque per godere della freschezza in qualsiasi momento.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Con soli 12 euro, puoi assicurarti una fine estate più fresca e confortevole grazie al Ventilatore USB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.