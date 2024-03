F1 Bahrain: come vedere la gara in diretta streaming dall'Italia e dall'estero

La Formula 1 torna in pista con il primo appuntamento della stagione: il Gran Premio del Bahrain. L’appuntamento è per sabato 2 marzo 2024 con il semaforo verde programmato per le ore 16.00. Per questioni di calendario (il 10 marzo inizia il Ramadan e il prossimo GP in Arabia Saudita si correrà il 9 marzo), il campionato di Formula 1 prenderà il via di sabato.

Per guardare la Formula 1 in streaming dall’Italia basta affidarsi a NOW e attivare subito il Pass Sport, disponibile al prezzo di 9,99 euro al mese per 12 mesi (scelta consigliata per poter seguire tutto il campionato di Formula 1 in streaming) oppure al prezzo di 14,99 euro al mese, senza vincoli.

Attivare il Pass Sport è semplicissimo e garantisce accesso immediato a tutti i contenuti di Sky Sport e Sky Calcio. Per tutti i dettagli basta collegarsi al sito di NOW.

Come vedere in streaming dall’estero la Formula 1

Per guardare la Formula 1 in streaming dall’estero, dopo aver attivato il Pass Sport di NOW, è sufficiente ricorrere a una VPN che consente di spostare il proprio IP in Italia e poter accedere a Internet aggirando tutti i blocchi geografici riservati dalle piattaforme di streaming a chi si trova all’estero.

La soluzione giusta, in questo caso, è NordVPN. Con l’offerta in corso, infatti, NordVPN costa 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. Da notare che è anche possibile puntare sul piano annuale, al costo di 4,99 euro al mese, oppure sul piano mensile, da 12,99 euro al mese, sempre con garanzia di rimborso.

Per scegliere l’offerta giusta e attivare NordVPN basta seguire il link qui di sotto.

La procedura da seguire per guardare la Formula in streaming dall’estero è semplice: basta attivare NordVPN e poi scaricare l’app. A questo punto, sarà sufficiente attivare la connessione VPN scegliendo un server in Italia e poi collegarsi a NOW in tempo per seguire il Gran Premio.