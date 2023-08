F1 23 per PS5 al 25% di sconto: al MINIMO STORICO sfidi Verstappen

Eccoti pronto sulla griglia di partenza, adrenalina che sale mentre il motore ruggisce in attesa del semaforo verde. Se hai mai sognato di sfrecciare a folle velocità su circuiti da sogno, allora EA SPORTS F1 23 per PS5 è il gioco che stavi aspettando.

E l’offerta su Amazon ti permette di conquistarlo al minimo storico assoluto, con uno sconto del 25%, pagando solo 59,98 euro anziché 79,99 euro. Questa è l’opportunità che ti mette dietro il volante di una stagione emozionante.

F1 23 PS5 in offerta: vivi l’adrenalina

In F1 23 puoi lasciarti coinvolgere nell’azione con la modalità narrativa Braking Point, il nuovo capitolo che mette in risalto rivalità accese e gare a folle velocità. Sarai al centro dell’azione, vivendo il mondo travolgente del campionato mondiale di F1 2023. Battaglie epiche, strategie da piano e sorpassi audaci ti terranno incollato allo schermo, immergendoti in un’esperienza che ti farà sentire parte della scuderia.

Troverai quindi i circuiti di Las Vegas e Qatar che ti offrono sfide uniche e tracciati mozzafiato. Mettiti alla prova su queste nuove piste, spingendo al massimo la tua abilità di guida. E con le bandiere rosse introdotte, l’aspetto strategico del gioco raggiunge nuove vette. La configurazione della gara al 35% di lunghezza garantisce ancora più azione, portando ogni curva e rettilineo al massimo dell’emozione.

Ti metterai al volante delle auto aggiornate al 2023, competendo come uno dei 20 piloti ufficiali della F1. Scegli la tua scuderia preferita tra le 10 squadre disponibili e lotta per la vittoria. Ma non è tutto: nella modalità Carriera Scuderia, puoi creare il team dei tuoi sogni e guidarlo verso il successo. Vuoi condividere l’esperienza con un amico? Puoi competere a schermo condiviso o sfidare altri giocatori nel multiplayer multipiattaforma, unendoti alle leghe RaceNet per socializzare e confrontarti con piloti da tutto il mondo.

Acquista EA SPORTS F1 23 per PS5 su Amazon ora e risparmia il 25%, pagando solo 59,98 euro. Entra nell’abitacolo, senti il rombo del motore e sfreccia verso la vittoria. È il momento di sfidare Verstappen e dimostrare che sei il re del circuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.