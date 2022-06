F1 22, provalo GRATIS con EA Play e Xbox Game Pass Ultimate

F1 22, il nuovo videogioco ufficiale della Formula Uno, sarà disponibile da venerdì 1 luglio 2022, ma nel frattempo è stata pubblicata la prova gratuita riservata a tutti gli abbonati EA Play e Xbox Game Pass Ultimate.

Infatti, chi ha sottoscritto l’abbonamento ad uno dei due servizi ha la possibilità di scaricare il gioco gratuitamente per poterlo provare senza alcun limite per ben 10 ore. In questo modo si avrà tutto il tempo di saggiare le caratteristiche della produzione e decidere se procedere all’acquisto.

Ricordiamo che con l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate è inclusa anche l’iscrizione EA Play. Su PS4 e PS5 invece va acquistata a parte.

Come provare gratis F1 22 su PS4, PS5 e Xbox con EA Play e Xbox Game Pass Ultimate

Provare gratis F1 2022 per 10 ore è molto semplice. Una volta che hai sottoscritto il tuo abbonamento EA Play o Game Pass Ultimate, ti basta aprire la pagina ufficiale di EA Play dalla tua console, selezionare il gioco ed effettuare il download.

Avrai 10 ore di tempo per provare senza costi aggiuntivi tutte le caratteristiche e le modalità, sia online che offline, e poi potrai decidere se procedere all’acquisto del gioco completo con un piccolo sconto.

Oltre a questo, un abbonamento EA Play ti permette di accedere ad un catalogo di giochi gratuiti che comprende titoli del calibro di:

E molti altri ancora. Non perdere dunque l’occasione di provare in anteprima F1 22 ed entrare anche tu nella nuova dimensione della Formula Uno.

Il gioco è in uscita per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.